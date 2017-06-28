Во Владивостоке сегодня морось

Температура воздуха +15...+30°C

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+30°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, утром местами морось. Туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17 °C. Температура воды в Амурском заливе +17 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +22...+24 °C.



В Находке облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21 °C.