Гороскоп на 28 июня

Ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа обещают особенно эмоциональный и полный общения день, сообщает 1001Гороскоп. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими. День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям, так что соблазн нарушить монотонность жизни будет слишком велик. Это отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений. Слишком увлекающимся натурам следует соблюдать осторожность, чтобы не зайти слишком далеко. Для остальных же актуальный совет: избегайте конфликтов и излишеств, и тогда день принесет вам максимум положительных эмоций.

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это завтра Овен способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Сегодня Телец имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Тельца спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что завтра он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Близнецы, возможно, захотят организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует их присутствия дома. День склоняет их к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – завтра у Близнецов получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Страсть Рака к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Рак будет изобретателен на этот счет. Завтра он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

День склоняет Льва к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, во Льве проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Льва может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать завтра, – это провести время с тем, кого любит.

Деве будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у нее на лице. Больше того, Дева и сама не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Девы завтра практически нет запретных тем. А уж ждать от нее словесной пощады, если она чем-то недовольна, и вовсе не стоит: она не намерена сглаживать острые углы!

Весы способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет их к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Весы будут превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Весам специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где они могут всласть понаблюдать за окружающими.

Любознательность Скорпиона не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Скорпиону давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды гороскопа советуют Скорпиону воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Стрелец способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Стрельца будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Стрельцу удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Козерог будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Козерог будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: завтра его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Водолей будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Водолея в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Лучшей музыкой для ушей Рыб станет иностранная речь! Она напомнит им, что есть далекие страны, в которых они еще не бывали, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют завтра Рыбам подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Рыбам смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.