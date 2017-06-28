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«Яндекс» составил ТОП-20 самых популярных кулинарных запросов россиян

Специалисты провели исследование
Фото: Александр Васильев, П24 Фото: Александр Васильев, П24
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Компания «Яндекс» проанализировала статистику кулинарных запросов в России, которые россияне чаще всего ищут через поисковик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Итак, оказалось, что чаще всего россияне ищут рецепты со словами «курица» или «куриный» — более 765 тыс. запросов в неделю. На втором месте по популярности находятся запросы, связанные с картошкой, а на третьем — с мясом.



Следует заметить, что в общей сложности в месяц «Яндекс» отвечает более чем на 91 млн запросов о приготовлении еды.

Отметим, что в топ-20 популярных продуктов также вошли творог, молоко, капуста, рыба и яйца. Наиболее популярные у россиян блюда — салат «Цезарь», торт из печенья и «Наполеон», а также супы - грибной и с фрикадельками. Самым популярным соусом жителей России считается майонез.



Также в ходе исследования выяснилось, в какой из месяцев россияне чаще всего интересуются готовкой. Так, в апреле пользователи Сети часто ищут пасхальные рецепты, а с ноября растет количество запросов о новогодних праздничных блюда

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