«Яндекс» составил ТОП-20 самых популярных кулинарных запросов россиян

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Компания «Яндекс» проанализировала статистику кулинарных запросов в России, которые россияне чаще всего ищут через поисковик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Итак, оказалось, что чаще всего россияне ищут рецепты со словами «курица» или «куриный» — более 765 тыс. запросов в неделю. На втором месте по популярности находятся запросы, связанные с картошкой, а на третьем — с мясом.







Следует заметить, что в общей сложности в месяц «Яндекс» отвечает более чем на 91 млн запросов о приготовлении еды.



Отметим, что в топ-20 популярных продуктов также вошли творог, молоко, капуста, рыба и яйца. Наиболее популярные у россиян блюда — салат «Цезарь», торт из печенья и «Наполеон», а также супы - грибной и с фрикадельками. Самым популярным соусом жителей России считается майонез.







Также в ходе исследования выяснилось, в какой из месяцев россияне чаще всего интересуются готовкой. Так, в апреле пользователи Сети часто ищут пасхальные рецепты, а с ноября растет количество запросов о новогодних праздничных блюда