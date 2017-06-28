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Проект «Летние вечера в парке» стартует завтра во Владивостоке

Далее «Летние вечера в парке» будут проходить каждую среду до 6 сентября
Фото: Novostivl.ru Фото: Novostivl.ru
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

28 июня во Владивостоке состоится первое мероприятие в рамках проекта «Летние вечера в парке», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В 18 часов в парке Победы (проспект 100-летия Владивостока, д. 103) стартует вечер досуга и отдыха для людей старшего поколения.

Как сообщили в социально-ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди», являющейся организатором проекта «Летние вечера в парке», участников мероприятия ждут конкурсы самодеятельности, мастер-классы по танцам и вокалу, викторины по песням прошлых лет, настольные игры, танцплощадка и караоке. Для гостей вечеров подготовлена насыщенная творческая программа. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – духовой оркестр под руководством Николая Козицкого, вокальная группа «Зарианна», театр танца «Вдохновение», вокалист Вячеслав Бондарев.

Далее «Летние вечера в парке» будут проходить каждую среду до 6 сентября (5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа и 6 сентября). Вход на мероприятия свободный. 

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