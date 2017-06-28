В Минздраве назвали самые здоровые и больные регионы России

Открывать больничные листы россияне стали реже

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Минздрав обнародовал информацию о том, в каких регионах России чаще всего болеют. За основу бралось количество больничных листов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Итак, чаще всего они выдавались в Ярославской области. За прошлых год там было открыто 63,6 больничных на 100 работающих человек. Второе и третье место в этом рейтинге заняли Подмосковье и Тверская область. В столице и Подмосковье этот показатель составил 60,6 больничных листов на 100 работников, в Тверской области 60 на 100.

Заметим, специалисты отметили, что на число выданных больничных может влиять доступность медицинских услуг. Также необходимо учитывать средний возраст населения в регионах.

Реже всего обращаются к врачам жители Чечни – на 100 работающих там приходится только 15,4 больничных листа. Редко берут больничные в Ненецком автономном округе, в Дагестане и Татарстане.

Если брать ситуацию в целом, то открывать больничные листы россияне стали реже. Так, на 100 работающих приходится 43,3 больничных. В 2015 году этот показатель был больше на 0,3.

Напомним, с июля 2017 года, как сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев, начнут выдаваться электронные больничные. Внедрение этого проекта поможет сократить очереди в поликлиниках, да и разгрузит немного врачей – освободит их от заполнения лишних бумаг. Документ нельзя будут подделать или потерять. По нему возможно получение пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Ну а пока все не привыкнут к переменам, можно будет получить документ, как и раньше, по старинке – на бумажном носителе.