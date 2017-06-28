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Растущая Луна в июле 2017: когда, с какого числа и до какого числа

Лунный календарь позволяет составить планы на месяц с учетом влияния Луны на человека
Фото: nmedik.org Фото: nmedik.org
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Еще наши предки знали, что в зависимости от фазы Луны, ее влияние появляется по-разному, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Составляя лунный календарь, астрологи учитывают, что с 1 июля 2017 года по 8 июля 2017 года будет период растущей Луны. Растущая Луна в июле 2017 года будет также с 25 по 31 числа. Специалисты предупреждают, что негативное влияние Луны будет особо ощутимо в первый день первого периода растущей Луны. Но с 3 июля Луна переходит в созвездие Скорпиона, и неблагоприятный период закончится.

Как считают астрологи, растущая Луна будет способствовать тому, что наконец-то будет хорошая погода. Самыми благоприятными днями являются дни первого этапа, а именно 4, 5, 7 июля. В эти дни будет ощущаться светлая и усиленная сторона Луны, а сочетание Скорпиона, Стрельца и Весов позволят почувствовать любовь к необычному в жизни. Положительное влияние будет ощущаться также 24, 26 и 30 июля. Негативными днями по лунному календарю в июле будут: 1, 8, 25 и 31 числа.

Астрологи отмечают, что растущая Луна зачастую приносит финансовое благополучие. Но чтобы достичь желаемого, лучше правильно расставить приоритеты. На растущую Луну можно заняться восстановлением бизнеса. Также растущая Луна она благотворно влияет на налаживание связей как новых, так и старых.

На растущую Луну можно будет легко решить проблемы в бизнесе. Но Луна также будет способствовать и успеху в личной жизни. В этот период хорошо создавать семью, или начинать новые отношения.

А вот что касается здоровья, то благоприятное влияние Луны будет ощущаться лишь под конец месяца. В этот период, кстати, пользу принесут занятия спортом. Не стоит увлекаться диетами, а лишь полноценное питание и витамины из зелени. Как раз в этот период все самое питательное из соков растений очень хорошо воспринимается организмом. Удачно закончатся визиты к стоматологу и парикмахеру. Только важно, чтобы Луна не находилась в Овне или Тельцах. Но удалять зубы лучше всего на убывающую Луну.

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