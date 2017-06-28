В Благовещенске пара на кладбище устроила пикник, оборудовав на надгробии мангал

Вандалы оказались обычными прилично одетыми людьми

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В городе Благовещенск (Амурская область) неизвестные вандалы устроили пикник на кладбище, превратив одно из надгробий в мангал. По словам местного жителя, с которым общались корреспонденты «Амурской службы новостей» шашлыки на могиле жарили двое людей – мужчина и женщина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По словам очевидца, трапезу на кладбище пара организовала в минувшую субботу. Вопиющий инцидент имел место на Вознесенском кладбище Благовещенска, закрытом для захоронений людей еще в 1995 году.



«Честно говоря, на кладбище всегда бардак — перевернутые надгробья, не убрано», - поведал журналистам житель Благовещенска – «Но то, что я увидел в тот день, повергло в шок. Я даже сначала прошел мимо, но потом вернулся и сфотографировал».



Очевидец сообщил, что на одной из могил сидели женщина и мужчина, на вид которым лет по сорок. Вандалы, по словам мужчины, оказались обычными прилично одетыми людьми. На пикник на кладбище они пошли с протуками и выпивкой.



«Оба прилично одеты. У них было литра два пива, салатики, и рядом — на приспособленном под мангал надгробии — тлели угли», — цитирует издание слова своего собеседника.



После публикации шокирующего известия в СМИ на сайте управления МВД по Амурской области появилось сообщение о том, что начата проверка по факту обнародованной информации.



Отметим, что надгробие, превращенное в мангал, уже убрали с кладбища. На муниципальном предприятии ГСТК уже уточнили, что могилы на этом месте не было, а памятник-жаровня предназначался для утилизации.