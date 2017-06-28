«Домовой контроль» приглашает юных горожан к участию в конкурсе детских поделок «Мой любимый Владивосток»

ДО 17 июля необходимо прислать заявку

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

27 июня в преддверии празднования 157-летия приморской столицы независимая общественная организация «Домовой контроль» объявляет конкурс детских поделок «Мой любимый Владивосток», сообщает Для участии в конкурсе приглашаются юные владивостокцы от 4 до 15 лет. Призеры будут награждены подарочными сертификатами в магазины игрушек.

«Одна из главных задач нашей организации – сплочение владивостокцев, формирование активной гражданской позиции в отношении не только своего дома, но и города в целом. Мы хотим, чтобы горожане также бережно относились к Владивостоку, как к своему дому. А отношение к родному городу и краю закладывается именно в юном возрасте. Мы приглашаем ребят сделать подарок любимому городу своими руками и принять участие в нашем конкурсе, – рассказала руководитель «Домового контроля» и главный эксперт школы жилищного просвещения «Управдом» Наталья Войновская. – 157 лет – совсем юный возраст для города, поэтому хочется пожелать ему энергии, роста и развития, успехов и новых свершений, неравнодушных и любящих горожан. Желаем всем творческих успехов! Пусть в наших домах всегда царят уют и порядок! С Днем рождения, лучший город Земли!».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 17 июля на электронную почту dom-kontrol@mail.ru направить заявку с указанием ФИО автора или авторов работы, возраст, адрес и контактный телефон, а также фотографию поделки. При выполнении работы приветствуется участие членов семьи в создании поделки и наличие сопроводительной истории на тему «За что я люблю Владивосток».

В состав жюри конкурса вошли Наталья Войновская, руководитель общественной организации «Домовой контроль», Роман Ершов, член Совета общественной организации «Домовой контроль», Марина Овчинникова, доцент кафедры рисунка и живописи ВГУЭС, художник-дизайнер.

Оцениваться работы будут по следующим критериям: красота и выразительность, аккуратность и качество исполнения, оригинальность.

Призеры будут определены по двум возрастным категориям: дети от 4 до 9 лет, и от 10 до 15 лет. В каждой возрастной категории будут определены три лучшие работы, их авторы будут награждены следующими призами:

1 место – сертификат в магазин игрушек на 3 тысячи рублей,

2 место – сертификат в магазин игрушек на 2 тыс. руб.,

3 место - сертификат в магазин игрушек на 1 тыс. руб.

Авторов красивых творческих работ, не занявших призовые места, ждут поощрительные призы.

Прием поделок на конкурс «Мой любимый Владивосток» будет проходить до 17 июля. Победители будут объявлены 22 июля. Телефон для справок: 254-52-77. Подробности на сайте общественной организации «Домовой контроль» www.dom-kontrol.ru.