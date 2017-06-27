Приморские спортсмены одержали командную победу на отборочном турнире ДФО

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Юные дзюдоисты сборной Приморского края в очередной раз одержали командную победу на отборочном турнире ДФО, сообщает корреспондент РИА VladNews. спортсмены получили право участвовать в финале 7-й летней спартакиады учащихся России 2017.

Ожесточенная спортивная борьба развернулась на татами, в ходе которой победителями оказались воспитанники приморской школы дзюдо.Дмитрий Филиппович, Данил Макогонов, Шалва Отинашвили, Татьяна Бараболя, Мария Лысенко и Екатерина Цымбер. Денис Мажуга, Антон Пономарев, Никита Конаков, Олег Гебель, Екатерина Саркисян, Мария Бачурина, Анастасия Белоусова, Алиса Щербова и Алина Родохлеб поднялись на вторую ступеньку пьедестала - у них серебряные медали. Бронзу вручили Данилу Мамонтову, Юрию Трусевич, Андрею Алымову, Максиму Князеву, Андрею Гончарову, Денисию Климову, Михаилу Чернецкому, Александру Коленникову, Алине Замалиевой, Анастасии Макаренко и Марине Репиной.

В августе спортсмены отправятся в Альмавир для участия в финале спартакиады учащихся России.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.