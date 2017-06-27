Маленькая девочка скончалась под упавшим телевизором в Приморье

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, 2016 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 20 июня 2017 года ребенок находился один в квартире, без присмотра взрослых. Имея возможность свободного передвижения, девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, который упал на нее и ограничил возможность дышать. Ребенок погиб.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.