В Приморье разгорелись поисковые войны

В Хасанском районе тормозится развитие поисковой деятельности

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В Хасанском районе Приморского края разгорелись нешуточные поисковые войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на приморское поисковое объединение «АвиаПоиск».

19 мая текущего года руководством организации в администрацию Хасанского района было направлено письмо о согласовании поисковых работ на территории озера Хасан. Предполагалось, что здесь будут проведены поиски незахороненных останков воинов Красной Армии, погибших в боях с японцами в 1938 году. Запрос был составлен по полной форме, с указанием координат мест поиска, а также с приложенными согласованиями от Роспотребнадзора и департамента культуры региона. Однако через месяц администрация района отказала в согласовании поисковых работ.

По мнению руководителя «АвиаПоиска» Ярослава Ливанского, отрицательный ответ чиновников - это следствие недопонимания между активистами:

– Мы начали свою работу в Приморье в 2007 году, - рассказал он. - До нас на территории края не существовало поисковых групп, которые могли работать в полевых условиях и заниматься увековечиванием памяти погибших военнослужащих. За десять лет мы проделали огромный объем работы: были найдены обломки 102 крылатых машин, похоронены останки 23 членов экипажей самолетов ВВС ТОФ, установлены личности более 700 погибших. Также мы постоянно ведем поиск родственников погибших, налаживаем сотрудничество с отрядами из других регионов.

С 2007 по 2012 год мы спокойно проводили экспедиции, поисковые работы, патриотические мероприятия. Первой ситуацией, с которой все началось, стала Вахта Памяти «Хасан-2012».

В том году «АвиаПоиск» обнаружил останки красноармейца Степана Алексеевича Белова на западном берегу озера Хасан. При нем были каска, ботинки, противогаз и другое снаряжение. После очистки котелка обнаружились инициалы «Б.С.А. 1938». По Книге Памяти воинов, павших на Хасане, было установлено, что такие инициалы имел только один боец из числа пропавших без вести – Белов Степан Алексеевич, уроженец деревни Пашия Пермской области. Буквально через год, а именно 10 августа 2013 года мы торжественно перезахоронили его останки в центре поселка Краскино.

Еще через год, в 2014 году на средства президентского гранта и организаций-спонсоров на местном кладбище мы отреставрировали мемориал воинов, погибших в 1945 году. Также мы установили памятную плиту, около которой должно было быть организовано захоронение останков красноармейцев, найденных «АвиаПоиском» у озера Хасан. Придание земле Степана Белова сопровождалось постыдными для администрации Хасанского района действиями, показавшими грубое отношение к памяти защитников рубежей нашей Родины.

Чиновники наотрез отказались хоронить бойца, назвав его «каким-то простым солдатом, которому не место рядом с героями», а его останки «гнилыми сучьями». Поисковики с помощью местных жителей поселка Краскино нашли фанеру для гроба, ткань, выкопали яму и при участии тогда еще вице-губернатора Александра Ролика своими силами захоронили воина. Его могила до сих пор не поставлена на учет, как воинское захоронение, официальные делегации не возлагают на нее цветы в памятные даты. Такое отношение представителей администрации Хасанского района и стало первой «ласточкой» напряженных отношений «АвиаПоиска» и чиновников.

Не всем нравится то, что мы регулярно выигрываем президентские гранты.

Как отметил Ярослав Ливанский, "отказ в проведении поисковых работ чиновники мотивировали целым рядом надуманных и необоснованных претензий. Поэтому совместно с нашими юристами мы подали исковое заявление в суд и докажем умозрительность всех обозначенных в ответе на наш запрос аргументов". Кроме того, он рассказал, что патриотическая работа в Приморье серьезно тормозится из-за административного давления:

- Я хочу разрешить эту ситуацию и двигаться дальше. Амбиции отдельных людей и подковерные интриги в чиновничьих кабинетах не должны быть преградой в таком нужном и важном деле, как сохранение памяти наших предков, героев нашей земли, отдавших свои жизни за наше мирное небо над головой, - заявил Ливанский. Что касается Хасанского района, здесь не только не дают вести поисковые работы в нормальном режиме:

- На территории района до сих пор не решен вопрос о создании централизованного места захоронения останков найденных бойцов, в том числе и неопознанных и не идентифицированных, - объяснил глава «АвиаПоиска». - Этим летом мы хотим перевезти мемориальную плиту с кладбища поселка Краскино за или до линии инженерно-технических средств озера Хасан и сделать здесь общее место захоронения героев хасанских событий.

В моем письме на согласование поисковых работ я отдельным пунктом просил оказать мне содействие в перенос этой плиту, однако в ответе про это вообще нет ни слова. Администрация просто проигнорировала этот вопрос.

Эту и другие вопросы можно решить, если объединить усилия местной и краевой власти, общественных объединений. Хасанский район – это единственное муниципальное образование края, где «АвиаПоиск» встречает административное сопротивление своей деятельности. На всей остальной территории Приморья к нашей работе относятся с большим уважением и всегда оказывают посильную помощь в организации и проведении наших мероприятий. Я считаю, что нам необходимо разрешить наши конфликты и разногласия во имя общей исторической памяти.

Справка:

В декабре 2016 года в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил важность сохранения патриотических ценностей и выразил уверенность в преодолении проблем и трудностей, стоящих на этом пути. В 2014 году были утверждены «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Руководством государства поставлена задача воспитания патриотично настроенной молодежи нацеленная на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

В Приморском крае разработан комплекс мероприятий этой государственной программы. Законодательным Собранием в мае 2016 года принят закон «О патриотическом воспитании в Приморском крае», которым определены основы патриотического воспитания, его цели, роль и место органов государственной власти Приморского края, некоммерческих объединений по воспитанию патриотизма в современных условиях. В рамках реализации закона создан краевой межведомственный совет по патриотическому воспитанию, идет разработка соответствующей программы.