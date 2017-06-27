Во Владивостоке продолжается ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке началась реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядные организации приступили к ремонту на пяти объектах.

Сегодня, 27 июня, работы ведутся по Народному проспекту, улицам Светланской, Верхнепортовой, Фадеева, Всеволода Сибирцева. В ближайшее время дорожные работы начнутся по улицам Выселковой и Гоголя.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ремонтные работы начались с демонтажа бортового камня и старого асфальтового покрытия, а также трамвайных путей. На всех улицах, вошедших в программу комплексного ремонта в 2017 году, будет проведён капитальный ремонт дорожного полотна, пешеходных зон и других элементов дорожной инфраструктуры.

«В ежедневном режиме ведётся мониторинг работ на всех объектах. Качество и сроки выполнения работ контролирует отдел технического надзора администрации города», - отметил Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации города Владивостока.

Напомним, что главная задача – обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения, сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на городских улицах.