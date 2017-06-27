Выключенные телефоны опасны для людей, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что даже выключенный смартфон делает его владельца глупей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам специалистов, смартфон одним своим наличием отвлекает человека. А следствием этого является снижение когнитивных способностей обладателя гаджета. В первую очередь, это касается его возможностей быстро производить подсчеты в уме. Наблюдение остается в силе, даже если девайс находится при своем владельце в выключенном состоянии.

Специалисты провели эксперимент, результат которого показал, что те из участников эксперимента, чьи электронные приспособления находились в другой комнате, вне зоны их доступности, показали наилучшие результаты. А те, которые имели смартфоны при себе, пусть и в выключенном состоянии, стали аутсайдерами.

Как оказалось, человек, при котором находится смартфон, волей или неволей, часть своих умственных возможностей отводит на слежение за гаджетами, в том числе за поступаемыми сигналами или ожиданием таковых.

Когда наличие смартфона, по причине его временного изъятия, не отвлекало участника эксперимента, он, по данным учёных США, демонстрировал более лучшую концентрацию над заданными ему вопросами.