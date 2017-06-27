Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников морского и речного флота

Вся история приморской столицы связана с морским судоходством

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июня, в здании Дальневосточного морского пароходства прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников морского и речного флота. На встрече присутствовал заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов, который поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником.

«Вся история приморской столицы связана с морским судоходством. Благодаря работе многих поколений моряков у нас развивались торговля, промышленность, строительство, да и весь наш город. Дальневосточное морское пароходство стало визитной карточкой Владивостока и России в портах многих стран мира, – обратился к присутствующим вице-мэр. – От всей души желаю вам успехов в дальнейшей работе, реализации жизненных планов, благополучия и удачи. Счастья и здоровья вам и вашим семьям!».

Сергей Черкасов вручил почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии заслуженным сотрудникам Дальневосточного морского пароходства.