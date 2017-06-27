Сегодня последний день приёма заявок на участие в театрализованном шествии в честь 157-летия Владивостока

Подробная информация и справки по указанным телефонам

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июня, завершается приём заявок на участие в театрализованном шествии в честь 157-й годовщины основания Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Праздничное шествие по улице Светланской – самое массовое и зрелищное мероприятие в череде событий в честь Дня города - состоится 1 июля в 11 часов.

По главной улице Владивостока пройдут почетные граждане, спортсмены, медицинские работники, представители аптек, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, воспитанники школ искусств, ученики общеобразовательных школ, творческие коллективы, представители общественных организаций Владивостока, вузов, коллективы банков и других организаций.

Количество участников шествия - не ограничено. Для участия в нём необходимо подать заявку установленного образца на e-mail:vladivostok.dengoroda2017@mail.ru, а также по тел.: 8(423) 200-71-10 (с10 до 20 часов ежедневно).

Подробная информация и справки по тел.:

8 (423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно);

8 (924) 730-71-10 (для sms-сообщений с 10 до 20 часов ежедневно);

8 (950) 286-94-92 (звонки/sms/WhatsApp - режиссер театрализованного шествия – Юлия Алексеева).