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Приморье: строить стали больше, но не для людей

Строительство расширяется, а ввод жилья в эксплуатацию уменьшается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В январе-мае текущего года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 11,9 миллиарда рублей, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 107,4 тысячи м2, что на 17% меньше января-мая 2016 года, из них индивидуальными застройщиками построено 38,3 тысячи м2 жилья (36% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в 1,8 раза.

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