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Утренний кофе опасен для здоровья, - ученые

Специалисты узнали секреты бодрящего напитка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Австралийские ученые выяснили, что утренний кофе не является полезным для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на oane.ws.

По словам специалистов, лучше будет, если организм начнет просыпаться самостоятельно.

Как оказалось, именно утренняя чашка кофе может привести к нежелательным последствиям. Все дело в гормоне стресса кортизоле, который в утренние часы особенно сильно воздействует на организм человека. Он подавляет практически все самые положительные качества кофе и этот напиток, в лучшем случае, не принесет желанного результата.

Но отказываться от бодрящего напитка не следует, просто следует пить его через несколько часов после пробуждения. Таким образом, организм начнет активную деятельность самостоятельно, а уровень кортизола заметно снизится. Только после этого чашка кофе принесет желанную бодрость и не навредит организму.

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