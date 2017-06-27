Несовершеннолетний подросток украл у своего односельчанина телефон в Приморье

Малолетний злоумышленник отправлен в Центр временного содержания

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило заявление от жительницы села Владимиро-Александровское, которая сообщила, что у ее малолетнего сына похитили мобильный телефон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 13-летнего местного жителя. Малолетний злоумышленник рассказал, что на берегу реки Партизанская стояли велосипеды, принадлежащие детям, которые гуляли неподалеку. На одном из них правонарушитель увидел сотовый телефон, которым тайно завладел.

Известно, что несовершеннолетний правонарушитель уже состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Партизанским районным судом было вынесено постановление о помещении школьника, совершившего кражу, в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю сроком до 30 суток.