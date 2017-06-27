Чемпион Дальнего Востока по ММА задержан в Приморье

В правоохранительных органах от комментариев отказывались

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июня, в Артеме в районе остановки «Бабушкина» сотрудники ФСБ задержали четырех человек, сообщает РИА VladNews.

В комментариях в социальной сети под данной видеозаписью начали появляться комментарии, что одним из задержанных стал Александр Ефимов, кандидат в мастера спорта по СБЕ ММА, чемпион ДВФО, чемпион Приморского края.

В настоящее время правоохранительные органы по данному инциденту никаких комментариев не дают. Однако в местных СМИ появилась информация о том, что причиной задержания могло стать незаконное хранение оружия.