РФ хочет привлечь в ДФО корейские инвестиции до 3 миллиардов долларов

Об этом рассказал представитель Минвостокразвития

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Российская сторона предложила увеличить за три года инвестиционное сотрудничество с Республикой Корея до 3 миллиардов долларов США. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на XI заседании Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Сейчас нам надо сконцентрировать свое внимание на увеличении объема инвестиционного сотрудничества. В этой связи полагаю целесообразным на очередном заседании нашей межправительственной комиссии, которая состоится в ближайшее время, зафиксировать цель: добиться в ближайшие три года объема инвестиционного сотрудничества на уровне не менее 3 миллиардов долларов. Цель, которую мы предлагаем зафиксировать, абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон-, - сказал Александр Крутиков. Он напомнил, что в настоящее время российско-корейское торгово-экономическое сотрудничество в ДФО динамично развивается и находится на высоком уровне:

- Товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея стабильными темпами растет. За 4 месяца 2017 года он вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил почти 2 миллиарда долларов. Причем растет как экспорт из России в Республику Корея, так и поставки импортной продукции из Кореи в регионы Дальнего Востока, – отметил Крутиков.

Вместе с тем, по его мнению, потенциал инвестиционного сотрудничества в макрорегионе раскрыт не в полной мере:

- У нас с Республикой Корея имеются большие возможности для наращивания инвестиций. Дальний Восток – это одна десятая часть всего евразийского континента и одна восьмая часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь, на Дальнем Востоке, сконцентрирована значительная часть природных ресурсов, начинаются крупнейшие железнодорожные магистрали, проходит самый короткий морской путь, соединяющий Азию и Европу – Северный морской путь. Наша цель – сделать Дальний Восток конкурентоспособной территорией на международной карте, сделать его максимально открытой территорией для международного сотрудничества с нашими соседями. Именно на это направлены и создаваемые территории опережающего развития, и Свободный порт Владивосток, механизмы адресной финансовой инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. Все эти механизмы заработали. Они уже позволили привлечь на Дальний Восток 35 миллиардов долларов прямых инвестиций, в том числе 4 миллиарда долларов иностранных инвестиций из ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал Крутиков.

Корейские инвесторы также проявили интерес к новым условиям инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке:

- На сегодняшний день таких проектов, которые реализуются в территориях опережающего развития, Свободном порту Владивосток – шесть, с объемом инвестиций почти 70 миллионов долларов. Мы уверены, что это лишь пробный шаг со стороны корейского бизнеса и лишь самое начало нашей совместной работы, – сказал замминистра.

Представитель корейской стороны, заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ли Джон Гю отметил:

- Что касается достижения объема инвестиций 3 миллиарда долларов в течение трех лет, это достаточно амбициозная цель, наши правительства должны внимательно рассмотреть данную цель, этот вопрос может обсуждаться на нашей экономической комиссии, эта цель достаточно привлекательна. Поскольку непосредственно инвестициями занимаются наши компании, мы их можем всячески поддерживать.