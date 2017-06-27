День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке 8 июля

Горожан ждёт концертно-развлекательная программа

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Жителей и гостей Владивостока приглашают принять участие в ярком и красочном праздновании Дня семьи, любви и верности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В этот день горожан ждёт концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей приморской столицы, играми, конкурсами и подарками. Развлекать самых маленьких гостей праздника будут аниматоры.

Празднование Дня семьи, любви и верности пройдёт в субботу, 8 июля, на площадке возле Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103). Начало в 14 часов.