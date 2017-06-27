Автомобиль такси в Приморье протаранил забор частного дома

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийске, в районе улицы Краснознаменная. Водитель автомобиля марки Toyota Prius, принадлежащего одной из таксомоторных компаний города, не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил сначала микроавтобус, а после и деревянный забор частного жилого дома. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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