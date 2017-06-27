В День города во Владивостоке можно спортивно провести выходные

Футбольное поле СК «Чемпион» превратится в настоящий парк спорта

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 1 июля, на футбольном поле спорткомплекса «Чемпион» (Партизанский проспект, 44, ВГУЭС, корпус 5) состоится физкультурно-спортивный праздник «Старт чемпионов», сообщает РИА VladNews со ссыцлкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие пройдет для всех желающих, вход свободный.

В этот день футбольное поле СК «Чемпион» превратится в настоящий парк спорта. Территория будет разделена на зоны для гостей разных возрастов и различной спортивной подготовки. Жители и гости города смогут поучаствовать в эстафетах, мастер-классах и соревнованиях на открытом воздухе. На территории стадиона будет также работать фудкорт. Для самых маленьких гостей «Старта чемпионов» будут работать веселые эстафеты, аквагрим и батуты. Развлекать детей будут аниматоры.

В 10 часов утра состоится регистрация участников «Старта чемпионов». На торжественном открытии гости спортивного праздника увидят шоу от инструкторов спорткомплекса «Чемпион», которые продемонстрируют новейшие и самые популярные в России направления фитнеса - «VIPR», «Piloxing», «Kangoo Jumps» и многие другие.

В 11 часов начнутся соревнования, включающие функциональное многоборье и элементы кросс-фита. Победители получат медали и подарки (спортивное питание и клубные карты спорткомплекса).

В 12 часов стартуют эстафеты для всей семьи. Семейные пары будут состязаться в скорости, силе и координации, вспомнят веселые спортивные конкурсы из детства - прыжки через скакалку, ходьба на руках и многие другие. У участников есть шанс выиграть множество призов - выходные на турбазе, товары для дома, занятия виндсерфингом и подарочные сертификаты на семь тысяч рублей.

Заранее зарегистрироваться на соревнования, узнать подробности о мероприятии можно пройдя по ссылке http://www.champion-vl.ru/startchampiona/ или позвонить по телефону 8 996 423 10 02. Организаторы предупреждают, что в случае дождя мероприятие будет перенесено на территорию крытого теннисного корта внутри СК «Чемпион».