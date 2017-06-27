Владивостокский байкер чуть было не лишился своего «железного коня»

За нарушение ПДД мотоциклист задолжал 7300 рублей

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа в отношении мужчины было возбуждено восемь исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных Госавтоинспекцией за нарушение правил дорожного движения, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Общая сумма долга составляла 7 тысяч 300 рублей.

При проверке имущественного положения должника было установлено, что в собственности неплательщика имеются 2 автомобиля, а также мотоцикл марки Suzuki Intruder. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом.

Как выяснилось, именно применение судебным приставом ограничительных мер заставило приморца явиться в отдел. Автолюбитель собирался продать машину, однако совершить сделку ему помешал выставленный запрет.

В отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа должник явился, держа в руках мотоциклетный шлем. Обратив внимание на данное средство защиты, судебный пристав предположил, что мужчина приехал на мотоцикле. Ожидания исполнителя Закона подтвердились – у входа в здание отдела стоял мотоцикл, принадлежащий должнику.

На транспортное средство был наложен арест. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение.

В этот же день байкер выплатил всю сумму задолженности по восьми административным штрафам.