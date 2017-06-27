Школьнику разорвало губу в ДТП во Владивостоке

Школьник разбил губу и получил сотрясение

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

53-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Ractis сбила 11-летнего велосипедиста во дворе дома №41"В" по улице Русской во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в светлое время суток.

Известно, что ребенок выехал из-за припаркованного транспортного средства. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение с рваной ушибленной раной нижней губы, а также с сотрясением головного мозга.

Детали ДТП выясняются.

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