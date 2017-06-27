Поля конопли обнаружены в Приморье

Наркотикосодержащие растения были уничтожены

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В ходе рейда в районе сел Улитовка, Корфовка и Николо-Львовск Уссурийского городского округа были обнаружены 7 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более 84 тысячи квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Образцы растений направлены на химическое исследование. Полицейские путем сожжения уничтожили более 320 тысяч кустов дикорастущей маньчжурской конопли.

Межведомственные рейды по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркотикосодержащих растений, а также привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, продолжаются.