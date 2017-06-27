ГИБДД: Владелец сгоревшего мотоцикла на острове Русский не справился с управлением

Официальная, предварительная версия; расследование продолжается

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

24-летний владелец сгоревшего мотоцикла Yamaha YZF - R1 на острове Русский, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с ехавшим в попутном направлении автомобилем Toyota Prius (за рулем была 39-летняя женщина).

Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение произошло накануне около 20:20 на Русском мосту. Транспортные средства двигались со стороны острова в сторону улицы Бархатной.

- Мотоциклист был в шлеме. После столкновения мотоцикл загорелся. Водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга и открытые переломы правого предплечья и правой голени.Госпитализирован, - рассказали в ГИБДД Владивостока.

По словам друзей поетрпевшего, он и сам не понял, как все произошло.

Напомним, страшная авария произошла вчера вечером на мосту на остров Русский. Мотоциклист протаранил автомобиль марки Toyota Prius, а после вылетел из седла. Байк отбросило на леерное ограждение, после чего он вспыхнул. Немедленно к месту пожара были направлены расчеты огнеборцев пожарной части, расположенной на острове Русский.

Детали ДТП выясняются.

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