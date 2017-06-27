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Пьяный приморец без прав устроил смертельное ДТП

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, в котором пострадали шесть человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что в темное время суток 30-летний житель села Рощино вместе с двумя знакомыми и их несовершеннолетними детьми на автомобиле Daihatsu Terios двигались по автодороге Дальнереченск-Рощино-Восток со стороны поселка Восток в направлении Дальнереченска.

На 104 км автодороги в районе села Вострецово водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В момент движения транспортного средства водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, вследствие чего их выбросило из салона иномарки на проезжую часть дороги.

В результате автоаварии 45-летняя жительница села Богуславец погибла на месте происшествия. Водитель и четверо пассажиров: 28-летняя женщина из села Рощино, 30-летняя жительница поселка Дальний Кут, двое подростков в возрасте 13 и 14 лет госпитализированы в Новопокровскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, в момент ДТП водитель иномарки и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения, от них исходил явный запах алкоголя.

Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством. У владельца автомобиля отсутствует страховой полис ОСАГО.

В настоящее время назначен ряд исследований и медицинских экспертиз, по результатам которых органами внутренних дел будет принято процессуальное решение.

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