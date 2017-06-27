Токсичный арахис обнаружен в Приморье

Движение партий приостановлено

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В морской порт Владивостока поступили два контейнера импортного арахиса со значительным превышением такого токсичного элемента, как кадмий. Дальнейшее движение опасной для здоровья продукции остановлено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. В настоящее время решается вопрос о ее возврате.

Стоит отметить, что в двух партиях арахиса, который поступил из Китая, было обнаружено более чем двукратное превышение такого опасного для здоровья токсичного элемента, как кадмий.

Масса поступивших в Приморский край партий составила 38 тонн – по 19 тонн в каждом контейнере. Норма содержания кадмия в арахисе из первого контейнера оказалась превышена в 2 раза, во втором контейнере – в 2,5.

В настоящее время дальнейшее движение обеих партий бобовых остановлено. Они находятся в морском порту Владивостока. Решается вопрос об их возврате в страну-экспортер.

Стоит отметить, что за этот месяц это не первое поступление опасного для здоровья арахиса в Приморский край. В начале июня по результатам проведенных лабораторных исследований в 19 тоннах арахиса, также прибывших в порт Владивостока из Китая, было обнаружено двукратное превышение кадмия.

Пары кадмия, все его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме.