Во Владивостоке арестовали рояль

Возможность лишиться музыкального инструмента заставила жительницу Приморья погасить крупный долг

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В отношении жительницы Приморья в отделе судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа было возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании денежных средств в пользу товарищества собственников жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Общая сумма задолженности по всем исполнительным производствам составляла 650 тысяч рублей.

В рамках сводного исполнительного производства были сделаны запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о запрете регистрационных действий с автомобилем, принадлежащем должнику, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

Кроме этого, судебным приставом-исполнителем был совершен выезд по адресу проживания женщины с целью проверки имущественного положения. В ходе визита в квартиру должника было решено наложить арест на рояль. Арестованное имущество было оставлено владелице на ответственное хранение.

По словам должницы, рояль представляет особую ценность для ее семьи, поэтому после разъяснения судебного пристава о дальнейшей реализации арестованного музыкального инструмента, должник на следующий же день погасила долг в полном объеме, перечислив денежные средства в размере 650 000 рублей на депозитный счет отдела судебных приставов.