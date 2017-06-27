Более 25 тысяч систем «ЭРА-ГЛОНАСС» поступят в Приморье летом

Поставки на Дальний Восток увеличены

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В Приморье за летний период поступят более 25 тысяч систем вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По словам представителей компании, в Приморье поставки будут увеличены для скорейшего насыщения рынка на Дальнем Востоке аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС». За три летних месяца в регион будет поставлено 25 900 комплектов оборудования: в июне – 6864 комплекта, в июле – 9236 систем и в августе – 9800 комплектов.

Сообщается, что накануне, 26 июня, во Владивосток прибыла очередная партия оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» в количестве 1400 терминалов. Дополнительно вчера из Москвы в Приморье направлено 400 комплектов.

В компании пообещали, что проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена уже к августу 2017 года, добавив, что дальневосточный регион – в безусловном приоритете по поставкам оборудования.

Напомним, временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в регион ввезено более 12 тысяч автомобилей, ПТС получили более 3,6 тысяч человек.