Приморские производители приглашаются к участию в международной Торгово-Инвестиционной выставке в Корее

Для участников предусмотрены денежные компенсации

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В настоящее время между провинцией Кангвон (Республика Корея) и Дальним Востоком России активно и в положительном ключе развиваются торгово-экономические отношения. Для укрепления международного сотрудничества администрация провинции Канвондо приглашает представителей бизнеса принять участие в Торговой Инвестиционной Выставке («GTI – 2017»), которая пройдет с 21 по 24 сентября 2017 года в городе Донхэ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Всего заявлено более 900 предприятий из 50 стран мир, включая Китай, Японию, Россию.

Направления выставки: экологически чистые продукты, категория здоровье, промышленные товары, косметика, туристическая отрасль, строительство.

В рамках программы поддержки участников из Приморского края предусмотрены две категории участников, которые смогут получить денежную компенсацию от организаторов выставки.

Основные мероприятия:

20 сентября: церемония открытия, поздравительные выступления в честь Олимпийских игр

21 сентября: церемония открытия, Форум экономического сотрудничества GTI, Форум мировых лидеров, фестиваль кухонь мира.

22 сентября: торгово-инвестиционная консультация, Корейско-Российский форум регионального экономического сотрудничества, фестиваль кухонь мира.

23 сентября: торгово-инвестиционные переговоры, переговоры для предпринимателей – этнических корейцев из Китая, участие в разных мероприятиях и розыгрыш призов.

24 марта: торгово-инвестиционная выставка, фестиваль кухонь мира, вручение призов лучшим товарам.