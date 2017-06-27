Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! 13:14, 27 июня Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! (Эксклюзив)
Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину 12:45, 27 июня Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину (Фото)
В Приморье найден утонувший мужчина 11:42, 27 июня В Приморье найден утонувший мужчина
Новостная лента
Июнь, 27 вторник
14:23
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
14:23
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
14:23
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
14:21
Сильнейшие игроки «Адмирала» возвращаются в клуб
14:08
Пирамиду из бургеров создадут во Владивостоке
13:59
Малолетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке
13:48
Лже-медработники орудуют в Приморье
13:40
Приморские производители приглашаются к участию в международной Торгово-Инвестиционной выставке в Корее
13:32
Таможня: Морская контрабанда в ДФО резко выросла в 2017 году
13:21
Определены конечные пункты «Приморье-1» и «Приморье-2»
13:09
Психолог прокомментировал увлечение подростков «группами смерти»
13:00
Во Владивостоке проходят бесплатные экскурсии для общественных организаций
12:53
Во Владивостоке задержан контейнер с радиоактивными трубами
12:47
Жительница Приморья стала адвокатом, чтобы не выплачивать долги
12:45
Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину Фото
12:36
Сотрудники полиции изъяли более 600 кг наркотиков в Приморье
12:23
III Восточный экономический форум: последние новости
12:14
Житель Приморья вынес из чужой квартиры плазменный телевизор
12:02
В преддверии Дня города во Владивостоке производится помывка 15 памятников
11:54
Во Владивостоке обсудили летнюю оздоровительную кампанию и занятость детей
11:42
В Приморье найден утонувший мужчина
11:37
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего на мосту на остров Русский мотоциклиста Фото
11:34
Пьяного пенсионера сбил пассажирский поезд под Владивостоком
11:28
Прошедший дождь вызвал повышение уровня воды на реках Приморья
11:22
В колонии особого режима в Приморье появились тигры
11:20
Эксперты: рубль пикирует
11:15
Неизвестные подростки вскрывают днем автомобили во Владивостоке Фото
11:09
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
11:02
Пятеро приморцев уже заболели клещевым энцефалитом
10:55
Во Владивостоке под ногами тают рельсы Видео
10:44
Суд «приморских партизан»: трое не согласны с предъявленным обвинением, двое молчат
10:31
Бывшего вице-губернатора Приморья на месяц задержали в СИЗО
10:22
За минувшие сутки в Приморье произошло четыре пожара
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4153 (92) от 27 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем рахмат. За дружбу!
«Адмирал»: свистать всех наверх
Июль Владивостоку глобальных катаклизмов не обещает
Приморские гиды готовятся к первой аттестации
Историю помним: приморцы проверили знания событий Великой Отечественной
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Приморские производители приглашаются к участию в международной Торгово-Инвестиционной выставке в Корее

Для участников предусмотрены денежные компенсации
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В настоящее время между провинцией Кангвон (Республика Корея) и Дальним Востоком России активно и в положительном ключе развиваются торгово-экономические отношения. Для укрепления международного сотрудничества администрация провинции Канвондо приглашает представителей бизнеса принять участие в Торговой Инвестиционной Выставке («GTI – 2017»), которая пройдет с 21 по 24 сентября 2017 года в городе Донхэ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Всего заявлено более 900 предприятий из 50 стран мир, включая Китай, Японию, Россию.

Направления выставки: экологически чистые продукты, категория здоровье, промышленные товары, косметика, туристическая отрасль, строительство. 

В рамках программы поддержки участников из Приморского края предусмотрены две категории участников, которые смогут получить денежную компенсацию от организаторов выставки.

Основные мероприятия:

20 сентября: церемония открытия, поздравительные выступления в честь Олимпийских игр

21 сентября: церемония открытия, Форум экономического сотрудничества GTI, Форум мировых лидеров, фестиваль кухонь мира.

22 сентября: торгово-инвестиционная консультация, Корейско-Российский форум регионального экономического сотрудничества, фестиваль кухонь мира.

23 сентября: торгово-инвестиционные переговоры, переговоры для предпринимателей – этнических корейцев из Китая, участие в разных мероприятиях и розыгрыш призов.

24 марта: торгово-инвестиционная выставка, фестиваль кухонь мира, вручение призов лучшим товарам.

comments powered by Disqus
Похожие новости
III Восточный экономический форум: последние новости
12:23, 27 июня 2017 III Восточный экономический форум: последние новости

Опубликована архитектура программы ВЭФ

Эксперты: рубль пикирует
11:20, 27 июня 2017 Эксперты: рубль пикирует

Курс валют на 27 июня

В СП Владивосток будут производить натуральные соки и сухие фруктово-ягодные смеси
09:20, 27 июня 2017 В СП Владивосток будут производить натуральные соки и сухие фруктово-ягодные смеси

За минувшую неделю предпринимателями было подано 9 заявок

Примстат: В 2017 году в Приморье «хромает» экспорт
09:51, 26 июня 2017 Примстат: В 2017 году в Приморье «хромает» экспорт

Основными контрагентами региона остаются Япония, Китай и Корея

Тренд: юг Приморья массово избавляется от рекламных конструкций
19:03, 23 июня 2017 Тренд: юг Приморья массово избавляется от рекламных конструкций

За лето будет убрано более тысячи конструкций

С Сергея Иванца сняли часть обвинений
17:43, 23 июня 2017 С Сергея Иванца сняли часть обвинений

Экс-ректор ДВФУ живет в служебном жилье университета

Находку продолжают активно чистить от угольной пыли
11:32, 23 июня 2017 Находку продолжают активно чистить от угольной пыли

Ожидается поставка спецреагента, на улицы города выйдет новая пылеуборочная машина