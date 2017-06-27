Гей-парад в Находке сменила протестная демонстрация

Примерно 70 человек вышли против строительства ВНКХ

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Находке прошла демонстрация против строительства ВНХК и ТОР «Нефтехимический», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на НовостиНаходки. Ранее на 25 июня был запланирован гей-парад.

Акция собрала около 70 человек протестующих, в число которых вошли и представители КПРФ. Демонстрация сопровождалась транспарантами и выкрикиваемыми лозунгами.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, ранее на эту дату, 25 июня, в администрацию поступили заявки на проведение гей-парада. Планировалось, что в акции примут участие 3400 человек.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.