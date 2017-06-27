Планируется создание компании по привлечению инвестиций в ДФО из Южной Кореи

Идею озвучил замглавы Минвостока Александр Крутиков

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке России. Об этом заявил замглавы министерства Александр Крутиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

- Необходимо развивать институциональную основу инвестиционного сотрудничества, - сказал Крутиков. - Предлагаю создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке корейских инвесторов на Дальнем Востоке России. Мы уже создаем такие компании с нашими партнерами из Китая, Японии. С российской стороны ее учредителем может выступить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. С корейской стороны наибольший интерес сейчас проявляет Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), которое предложило запустить совместную «горячую линию» для корейских компаний, работающих на Дальнем Востоке России. Мы поддерживаем эту инициативу, обязательно ее реализуем. При этом считаем, что необходимо двигаться в сторону создания совместной компании по привлечению и сопровождению корейских инвестиций.

Замминистра напомнил о том, что в конце апреля этого года корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму 7,5 миллиардов долларов.

- Сегодня Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ведется активная работа по информированию корейских компаний в этих проектах. Считаю необходимым поддержать эту работу на правительственном уровне, – акцентировал внимание замглавы Минвостока.