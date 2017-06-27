Последние дни июня во Владивостоке будут прохладными

В пятницу возможен дождь

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Погода в последние дни июня будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В крае возможны кратковременные дожди различной интенсивности, местами с грозами. Температурный фон повысится на 2–5 градусов. На побережье погодные условия будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. Здесь появятся очаги тумана, временами морось. Температура воздуха в ночные часы +7…+18 °С, днем +25…+34 °С, в прибрежных районах +16…+23 °С.

Во Владивостоке в основном будет облачно, туманно, возможна морось. Температура воздуха ночью +13…+16 °С, днем +16…+20 °С. В пятницу, 30 июня, возможен небольшой дождь.