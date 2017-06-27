Пирамиду из бургеров создадут во Владивостоке

Отведать кулинарное произведение смогут все желающие

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В ближайшую субботу, 1 июня, в одном из пабов Владивостока шеф-повар Сергей Фролов приготовит большую пирамиду из бургеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Для реализации такого проекта шефу потребуется 400 больших бургеров, которые будут выстроены в пирамиду в полтора метра в высоту и три метра в ширину. Механика конструирования пирамиды уже проработана, дело осталось за малым.

По словам повара, пирамида будет полностью съедобна, все ингредиенты свежие, а мясные котлетки будут доставаться прямо с огня.

Это кулинарный рекорд будет представлен под исполнение самых лучших рок-групп Владивостока.

Стоит отметить, что бургер-пирамиду смогут отведать все желающие бесплатно.

Мероприятие состоится по адресу Адмирала Фокина, 1.