Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! 13:14, 27 июня Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! (Эксклюзив)
Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину 12:45, 27 июня Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину (Фото)
В Приморье найден утонувший мужчина 11:42, 27 июня В Приморье найден утонувший мужчина
Новостная лента
Июнь, 27 вторник
14:23
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
14:23
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
14:23
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
14:21
Сильнейшие игроки «Адмирала» возвращаются в клуб
14:08
Пирамиду из бургеров создадут во Владивостоке
13:59
Малолетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке
13:48
Лже-медработники орудуют в Приморье
13:40
Приморские производители приглашаются к участию в международной Торгово-Инвестиционной выставке в Корее
13:32
Таможня: Морская контрабанда в ДФО резко выросла в 2017 году
13:21
Определены конечные пункты «Приморье-1» и «Приморье-2»
13:09
Психолог прокомментировал увлечение подростков «группами смерти»
13:00
Во Владивостоке проходят бесплатные экскурсии для общественных организаций
12:53
Во Владивостоке задержан контейнер с радиоактивными трубами
12:47
Жительница Приморья стала адвокатом, чтобы не выплачивать долги
12:45
Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину Фото
12:36
Сотрудники полиции изъяли более 600 кг наркотиков в Приморье
12:23
III Восточный экономический форум: последние новости
12:14
Житель Приморья вынес из чужой квартиры плазменный телевизор
12:02
В преддверии Дня города во Владивостоке производится помывка 15 памятников
11:54
Во Владивостоке обсудили летнюю оздоровительную кампанию и занятость детей
11:42
В Приморье найден утонувший мужчина
11:37
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего на мосту на остров Русский мотоциклиста Фото
11:34
Пьяного пенсионера сбил пассажирский поезд под Владивостоком
11:28
Прошедший дождь вызвал повышение уровня воды на реках Приморья
11:22
В колонии особого режима в Приморье появились тигры
11:20
Эксперты: рубль пикирует
11:15
Неизвестные подростки вскрывают днем автомобили во Владивостоке Фото
11:09
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
11:02
Пятеро приморцев уже заболели клещевым энцефалитом
10:55
Во Владивостоке под ногами тают рельсы Видео
10:44
Суд «приморских партизан»: трое не согласны с предъявленным обвинением, двое молчат
10:31
Бывшего вице-губернатора Приморья на месяц задержали в СИЗО
10:22
За минувшие сутки в Приморье произошло четыре пожара
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4153 (92) от 27 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем рахмат. За дружбу!
«Адмирал»: свистать всех наверх
Июль Владивостоку глобальных катаклизмов не обещает
Приморские гиды готовятся к первой аттестации
Историю помним: приморцы проверили знания событий Великой Отечественной
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Пирамиду из бургеров создадут во Владивостоке

Отведать кулинарное произведение смогут все желающие
Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В ближайшую субботу, 1 июня, в одном из пабов Владивостока шеф-повар Сергей Фролов приготовит большую пирамиду из бургеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Для реализации такого проекта шефу потребуется 400 больших бургеров, которые будут выстроены в пирамиду в полтора метра в высоту и три метра в ширину. Механика конструирования пирамиды уже проработана, дело осталось за малым.

По словам повара, пирамида будет полностью съедобна, все ингредиенты свежие, а мясные котлетки будут доставаться прямо с огня.

Это кулинарный рекорд будет представлен под исполнение самых лучших рок-групп Владивостока.

Стоит отметить, что бургер-пирамиду смогут отведать все желающие бесплатно.

Мероприятие состоится по адресу Адмирала Фокина, 1.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Определены конечные пункты «Приморье-1» и «Приморье-2»
13:21, 27 июня 2017 Определены конечные пункты «Приморье-1» и «Приморье-2»

Потоки грузов распределили между портами

Во Владивостоке проходят бесплатные экскурсии для общественных организаций
13:00, 27 июня 2017 Во Владивостоке проходят бесплатные экскурсии для общественных организаций

Экскурсии проводятся регулярно

Сотрудники полиции изъяли более 600 кг наркотиков в Приморье
12:36, 27 июня 2017 Сотрудники полиции изъяли более 600 кг наркотиков в Приморье

Борьба с наркопреступностью продолжается

В преддверии Дня города во Владивостоке производится помывка 15 памятников
12:02, 27 июня 2017 В преддверии Дня города во Владивостоке производится помывка 15 памятников

Специалисты начали работу с 10 часов утра

Во Владивостоке обсудили летнюю оздоровительную кампанию и занятость детей
11:54, 27 июня 2017 Во Владивостоке обсудили летнюю оздоровительную кампанию и занятость детей

Для детей этим летом организовано множество общегородских мероприятий

Прошедший дождь вызвал повышение уровня воды на реках Приморья
11:28, 27 июня 2017 Прошедший дождь вызвал повышение уровня воды на реках Приморья

Пока опасности ожидать не стоит

В колонии особого режима в Приморье появились тигры
11:22, 27 июня 2017 В колонии особого режима в Приморье появились тигры

Осужденным, появившиеся хищники пришлись по душе