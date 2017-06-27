Приморский силач Иван Савкин поставил новый рекорд, который посвятил Владимиру Путину

Спортсмен чуть было не потерял сознание

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Силач из Приморья посвятил свой новый рекорд президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сегодня Иван Савкин отбуксировал теплоход Озерск.

Мероприятие проходило на территории судоремонтного завода в Ливадии, отдаленный микрорайон города Находка. Далеко не с первой попытки силачу все же удалось сдвинуть с места на 2,5 метра теплоход при встречном ветре 8 м\с. Капитан судна не шел на уступки, ссылаясь на то, что буксировать судно при таком ветре запрещено правилами. Ивану Савкину было предложено подвинуть корабль к берегу, зацепив канат за "нос" судна. Только после того, как силачу удалось справиться с поставленной задачей, капитан судна разрешил буксировать теплоход за корму.

В конце испытания силач почти потерял сознание: с минуту Иван Савкин лежал на земле без движения. Сейчас жизни и здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Примечателен тот факт, что предыдущий подобный рекорд принадлежит представителю США и составляет 1800 тонн. Сегодня, 27 июня, силач из Приморья побил рекорд американца, увеличив его на 2 400 тонн. Свой достижение Иван Савкин посвятил президенту России Владимиру Путину.

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