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Лже-медработники орудуют в Приморье

Граждан следует быть бдительными
Фото: medikforum.ru Фото: medikforum.ru
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Лже-медработники появились в Приморье, которые предлагают бесплатную медицинскую помощь пожилым людям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, от действий «медицинских» мошенников пострадал пожилой житель Надеждинского района. В дежурную часть районного отдела полиции обратился 79-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его денежными средствами в размере 293 тысячи рублей.

По словам потерпевшего, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником медицинского исследовательского института, предложив по анализу ДНК определить его состояние здоровья. Для этого на указанный адрес нужно отправить в конверте срез ногтей и волос. После продолжительных уговоров, мужчина согласился.

Спустя несколько дней злоумышленник сообщил пожилому мужчине и сообщил, что у него обнаружена неизлечимая болезнь. «Медработник» предложил приобрести уникальные лекарственные препараты, которые помогут потерпевшему исцелиться.

Доверчивый пожилой человек отправил мошенникам все свои сбережения, но обещанных лекарственных средств он не дождался.

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