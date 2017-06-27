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Таможня: Морская контрабанда в ДФО резко выросла в 2017 году

Контрабандисты зарабатывают на рыбе и моллюсках
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В первом полугодии  2017 года в ДФО почти в два раза выросла сумма уклонения бизнеса от уплаты таможенных платежей (по сравнению со всем 2016 годом), и составила почти 24 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Контрабандой в 2017 году перемещено 27 тысяч тонн морепродукции - это в 13,5 раз больше, чем за весь 2016 год. Значительно выросла и стоимость контрабанды: около 267 миллионов рублей в 2016 году, 1,6 миллиарда рублей – в 2017-м. 

Контрабандисты промышляют перевозкой горбуши, палтуса, сайры, семги и других видов рыбы, а также краба, креветки, кальмара, гребешка и других моллюсков.

Судовой ремонт - еще один способ для нечистых на руку предпринимателей "сэкономить копеечку" - и "заработать статью". На дальневосточных морских рубежах ведется активная эксплуатация торгового, рыбодобывающего и других флотов, суда которых время от времени требуют ремонта.

Большинство судовладельцев предпочитают осуществлять ремонт за границей, что относится к процедуре переработки товаров вне таможенной территории и предполагает оплату налогов и таможенных пошлин.

В 2016 году таможнями региона по таким фактам уклонения от уплаты таможенных платежей было возбуждено четыре уголовных дела и 31 дело об административном правонарушении, где сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила почти 82 миллиона рублей. За первую половину 20177  года возбуждено три уголовных и шесть административных дел данной категории, по которым размер неуплаты таможенных платежей превысил 48 миллионов рублей.

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