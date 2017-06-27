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Психолог прокомментировал увлечение подростков «группами смерти»

Глава МВД: с начала года заблокировали более 16 тысяч интернет адресов
Фото: Вадим Кочугов, газета Фото: Вадим Кочугов, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В России с начала года заблокировали более 16 тысяч интернет адресов «групп смерти», сообщает РИА VladNews. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что с июня этого года в Уголовный кодекс РФ введено наказание за склонение детей к самоубийству, также установлен механизм пресечения такой незаконной деятельности в сети. При этом, по мнению Колокольцева, полиция и Роскомнадзор должны эффективнее взаимодействовать, для того чтобы вовремя закрывать доступ к таким ресурсам. Начинать надо с семьи, заявил в эфире радио Sputnik врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

«Первый и основной момент - это социальная нестабильность в стране. Это всегда приводит к флюктуациям, каким-то колебаниям, люди мечутся, что-то ищут. Кто-то, кто посильнее обладает нервной системой, находит какие-то решения, в любом случае, борется. Кто-то, кто послабее ищет пути уйти из ситуации, сбежать, и суицидальная тема, к сожалению, один из вариантов. Что же касается подростков, то здесь ситуация носит исключительно психологический характер. Что я имею в виду? Кто такие подростки? Вроде как это еще дети, с точки зрения взрослых, но уже не дети, с точки зрения государства. Люди, у которых уже есть паспорта, это люди, которые согласно КЗОТу могут привлекаться к каким-то работам и брать на себя какую-то ответственность, в том числе, и уголовную. Это люди, которые сделали шаг во взрослую жизнь. Но взрослые не позволяют им эту жизнь почувствовать в полном объеме, в частности, с точки зрения, ответственности. И этот подросток, группируясь, это одна из основных схем взаимодействия, вступает в антагонистические отношения с окружающей социальной средой, потому что это единственное, что подросток сделать может. Кучей пообсуждать проблемы, собрать некий микрокосмос, микрогруппу с тем, чтобы возразить. Возразить обществу, возразить социальной среде. Именно так был в свое время сформирован рок, панк-рок и т. д. С точки зрения психологии, это абсолютно нормальная реакция. Ребенок подрос, у него там разные части эндокринные подросли, он требует признания, а ему по-прежнему говорят: "Ну, знаешь, твоя задача - ходить в школу, это твоя работа. Твоя задача - заниматься спортом и т. д. " И вот этот антагонизм зреет, как правило, в семье, потому что именно там возникают первые противоречия, именно эти противоречия ребенок, подросток, несет на улицу, и именно эти противоречия позволяют ему объединиться в своей группе со своими одногодками, друзьями, партнерами. Всю армию психологов нужно настроить на работу с детьми, на работу в детских садах, на работу может быть даже еще до рождения детей, с родителями, и уж тем более в школе, где обостряются в рамках стресса социального вообще все проблемы. Если мы говорим о профилактике, если мы говорим, что мы всерьез заинтересованы судьбой страны и судьбами людей, граждан наших, то здесь нельзя эту ситуацию отдать на откуп, потому что есть такие понятия, как надлежащие или не надлежащее обращение с ребенком, или жестокое обращение. Я считаю, что если эти понятия немного расширить, то можно усмотреть и в этом решение задачи», - сказал психолог.

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