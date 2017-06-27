Во Владивостоке задержан контейнер с радиоактивными трубами

Радиационный фон находки превышал естественный в 30 раз

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В зоне таможенного контроля морского пункта пропуска Владивосток таможенниками обнаружен контейнер, имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. По документам груз проходил как металлические трубы. Товар был доставлен для дальнейшего следования в пределах РФ и не находился под таможенным контролем - поэтому таможенники передали находку в Роспотребнадзор края.

В ходе разбирательств и фактического контроля со вскрытием контейнера было установлено, что в нем находились металлические трубы, представляющие радиационную опасность.

Так по результатам лабораторных исследований испытательной лаборатории ООО «Примтехнополис», которой было поручено заниматься радиационными измерениями, было установлено, что мощность эквивалентной дозы по гамма-излучению на поверхности трубы составляет 4,2 мкЗв/ч, что более чем в 30 раз превысило естественный радиационный фон. Также, на товаре было обнаружено наличие радиоактивного загрязнения альфа- и бета- излучающими радионуклидами.