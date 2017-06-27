Во Владивостоке проходят бесплатные экскурсии для общественных организаций

Экскурсии проводятся регулярно

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Бесплатные познавательные экскурсии по достопримечательностям и памятным местам приморской столицы проводит администрация города Владивостока для представителей общественных некоммерческих объединений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, одно из последних путешествий по городу состоялось в минувшую субботу, 24 июня. Представители Союза пенсионеров Первомайского района посетили сквер Анны Щетининой, Мариинский театр, арку Цесаревича и ряд других достопримечательностей Владивостока.

Отметим, что экскурсии для общественных организаций проводятся регулярно. Достопримечательности приморской столицы посещают общества инвалидов, ветераны, национальные объединения, садоводы и другие общественные объединения.

«Отправиться в путешествие по приморской столице могут представители общественных объединений, активно взаимодействующих с администрацией Владивостока и принимающих участие в жизни города, - подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - Заявку на участие в экскурсиях общественные организации могут подать в управление по исполнение программ по поддержке населения администрации города Владивостока».