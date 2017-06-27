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Жительница Приморья стала адвокатом, чтобы не выплачивать долги

Через некоторое время судебному приставу удалось установить место работы гражданки
Фото: Ispolin.su Фото: Ispolin.su
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Жительница Кировского района согласно решению Арбитражного суда Приморского края была обязана выплатить некоей юридической компании задолженность в размере 64 480 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство и предприняты все меры принудительного характера по взысканию суммы долга. Однако гражданка всячески избегала контактов с судебным приставом.

Вскоре женщина, решив скрыться от судебных приставов, выехала за пределы Кировского района в неизвестном направлении. Должница и ее имущество были объявлены в исполнительный розыск.

Через некоторое время судебному приставу удалось установить место работы гражданки. Последняя занималась адвокатской практикой и чувствовала себя совершенно свободной от всех долговых обязательств.

Получив сведения о том, что в собственности должницы имеется автомобиль Nissan Juke 2013 года выпуска, судебным приставом было принято решение наложить на иномарку арест.

Если в течение установленного законом срока гражданка не выплатит всю сумму долга, автомашина будет передана на реализацию.

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