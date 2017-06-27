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Общество

Сотрудники полиции изъяли более 600 кг наркотиков в Приморье

Борьба с наркопреступностью продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

С начала 2017 года в Приморье было изъято более 600 килограммов наркотических средств, из них почти 180 килограммов – синтетические наркотики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

За пять месяцев было выявлено 2015 наркопреступлений, более 30 из них совершено в организованных группах, ликвидировано 18 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 600 килограммов различных наркотических средств и сильнодействующих веществ, в том числе почти 180 килограммов «синтетики».

Сообщается, что в Приморье большую часть изъятых наркотиков составляет марихуана, гашиш и гашишное масло, изготавливаемые из местного сырья – дикорастущей конопли. Для борьбы с этим наркосодержащим растением в Приморском крае ежегодно проводится оперативно-профилактическая операция «Мак».

«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел уже выявлено 10 незаконных посевов конопли, уничтожено 22 очага дикорастущего растения», – отметили специалисты.

В ведомстве отметили, что борьба с наркоманией и наркопреступностью требует комплексного подхода, поэтому особое внимание уделяется профилактики наркомании.

«К этому направлению деятельности подключены учреждения образования, здравоохранения, культуры. Данные мероприятия реализуются в рамках государственной программы “Безопасный край” на 2015-2020 годы», – подчеркнули в департаменте.

Так, с начала года в рамках акций и операций «Дети России», «Территория безопасности», «Сообщи, где торгуют смертью» проведено более 1700 профилактических мероприятий, которые охватили почти 47 тысяч приморцев.

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