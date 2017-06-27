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Эксперты: рубль пикирует

Курс валют на 27 июня
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59 рублей, а евро - 66.08 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению аналитиков, отечественная валюта не очень хорошо себя почувствовала на прошлой неделе, когда курс доллара достиг 62 рубля из-за решения сената США об ужесточении санкций в отношении России. Однако на этот раз, по мнению экспертов, неудачу доллару принесла стоимость нефти, которая понижается так же, как и стоимость рубля на сегодняшний день.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 59.15 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 58.68 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Пойдем за 66.65 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 65.70 рублей за один евро.

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