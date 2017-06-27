Неизвестные подростки вскрывают днем автомобили во Владивостоке

Автолюбители просят помощи очевидцев

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке двое подростков вскрывают автомобили и похищают личные вещи, сообщает РИА VladNews.

Подростки, которым на вид 12-15 лет, орудуют в районе Второй речки, на улицах Давыдова, Русская, Бородинская.

Местные жители просят помощи в опознании злоумышленников.

- Один из них может отвлекать прохожих: спросить, сколько времени, либо как куда-то пройти.

Если кто проезжал 25.06.17, примерно в 15:40 -16:20 между домами 100 лет Владивостоку, 100в, 100а, 102, 104, 106. Запись видео регистратора очень помогла бы. +79241293532, - говорится в сообщении, которое опубликовано в социальных сетях.