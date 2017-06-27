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Пятеро приморцев уже заболели клещевым энцефалитом

За текущий сезон в регионе зарегистрировано более 4 тысяч обращений в присасыванием клещей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

На территории Приморского края с нарастающим итогом зарегистрировано 4 370 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях края. По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 8,1%.

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске и Находке.

Болезнь Лайма зарегистрирована у 23 человек, в том числе у 5 детей. Клещевой риккетсиоз зарегистрирован у 5 человек. 

Зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом - у жителей Яковлевского, Надеждинского, Тернейского и Кавалеровского районов, а также города Спасск-Дальний. Все они были не привиты против заболевания.

С профилактической целью 181 человек получил противоклещевой иммуноглобулин, из них 83 ребёнка.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающихся клещами: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

На территории края исследования проводятся в 21 лаборатории на административных территориях края: в г.г. Владивосток, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Партизанск; в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский, Чугуевский.

Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных больниц края.

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