Житель Приморья вынес из чужой квартиры плазменный телевизор

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 24-летний житель Дальнереченска, который сообщил, что в период недельного отсутствия неизвестные проникли в его квартиру и похитили плазменный телевизор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что проникновение в квартиру, расположенную на втором этаже пятиэтажного дома, совершено через открытое окно путем свободного доступа.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 25-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.