Во Владивостоке обсудили летнюю оздоровительную кампанию и занятость детей

Для детей этим летом организовано множество общегородских мероприятий

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Как владивостокские дети и подростки проводят летнее время, обсудили на заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В заседании под руководством заместителя главы администрации Владивостока Натальи Мальцевой приняли участие представители профильных управлений администрации города, Роспотребнадзора, МЧС и руководители детских лагерей.

Первым вопросом, который обсудили специалисты, стала работа загородных лагерей. Особое внимание было уделено безопасности пребывания здесь детей. Представители Роспотребнадзора отметили, что проверили лагеря и указали на те нарушения, которые руководству необходимо в срочном порядке устранить.

Представители государственного пожарного надзора по Приморскому краю рассказали о том, как загородные лагеря подошли к вопросам пожарной безопасности.

Отметим, что владивостокские дети летом 2017 года бесплатно отдыхают в пришкольных и профильных лагерях. 10 000 ребят с 1 по 7 класс этим летом посещают пришкольные лагеря. Для школьников предусмотрено двухразовое питание и насыщенная развлекательная программа. Первая смена в лагерях уже успешно прошла. Вторая закончится 30 июня.

Также в школах города организованы три смены ремонтных бригад для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-17 лет. Ребята будут работать на пришкольных участках, в школьных библиотеках, готовить к ремонту учебные кабинеты. Режим работы - 10 дней по 4 часа в день. Заработная плата составит около 4500 рублей.

Представители управления по делам молодёжи отметили, что для детей этим летом организовано множество общегородских мероприятий. Например, акция с морской тематикой «Город в тельняшках». А также бесплатные профильные смены в одном из загородных лагерей.

Также в период летних каникул на базе муниципальных библиотек Владивостока и в Молодёжном ресурсном центре проводится ряд интересных мероприятий.