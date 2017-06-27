Суд «приморских партизан»: трое не согласны с предъявленным обвинением, двое молчат

В понедельник Приморский краевой суд наконец приступил к пересмотру дела

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд приступил к пересмотру дела "приморских партизан": присяжные выслушали позицию гособвинения и сторону защиты, также судья дал слово самим подсудимым. На первом заседании в основном речь шла об эпизоде с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на PrimaMedia.

В первой части заседания в понедельник присяжных заседателей не было, выступила только сторона защиты. Адвокаты ранее оправданных Алексея Никитина и Вадима Ковтуна уверены: на время судебного следствия их подзащитные должны находиться на свободе.

Во второй части заседания, уже в присутствии коллегии присяжных в полном составе, прокурор приступил к зачитыванию обвинительного заключения. Перед судом предстали пятеро фигурантов дела братья Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин.

По версии следствия, в 2009 году Александр Ковтун совместно с Андреем Сухорадой создали устойчивую вооруженную группу, в которую были вовлечены еще несколько человек. В сентябре того же года в районе кладбища в окрестностях поселка Кировского они совершили убийство четырех человек, местных жителей (Пономаренко, Макаренко, Соловьева и Наумова). Прокурор считает, что подсудимые похитили у них наркотические средства, скрывая улики, злоумышленники сожгли автомобиль одного из потерпевших, а также завладели ценными вещами. По версии следствия, они причинили урон на общую сумму в 1,64 млн рублей, похитили 250 грамм наркотических средств "химка" и три мешка конопли.

После окончания выступления стороны обвинения один из подсудимых — Александр Ковтун — выразил возражения по поводу некоторых формулировок в обвинении. В частности, в том, что якобы только он один оказывал физическое воздействие на колено Соловьеву. По его мнению, такая позиция прокуратуры не совсем верна.

Однако суд не нашел нарушений в обвинительном заключении.

Сторона защиты настаивала, чтобы имена и фамилии Андрея Сухорады и Александр Сладких не должны звучать в обвинительном заключении. По мнению защищающиеся стороны, это попытка следствия оказать психологическое давление на присяжных. Тем более, что уголовное преследование в отношении Сухорады и Сладких прекращено в связи с их смертью. Однако суд не согласился с доводами адвокатов: по мнению судьи, прокурор не вышел за рамки закона, и на данном этапе дела такое вполне допустимо.

Александр Ковтун и Владимир Илютиков воспользовались правом, которое дается статьей 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Вадим Ковтун, Максим Кириллов и Алексей Никитин заявили, что не признают себя виновными по всем эпизодам обвинения.